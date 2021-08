Viabilità: Aspi, da notte 24 agosto chiuso ramo allacciamento con Brebemi per lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Autostrade comunica in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, per lavori sulla rete di competenza della Società Brebemi, nelle tre notti consecutive di martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 agosto, con orario 22 -5 sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A35 Brebemi, per chi proviene da Brescia ed è diretto verso Milano. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ospitaletto, immettersi sulla SP19 ed entrare sulla A35 Brebemi, verso Milano; in ulteriore alternativa, si potrà uscire alla stazione autostradale di Brescia ovest, sulla A4.(Com)