© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette uomini condannati a trattamento sanitario obbligatorio sono fuggiti da un ospedale psichiatrico nella Repubblica di Buriazia, in Russia, come riporta l'agenzia "Interfax". Secondo una fonte dell'agenzia, i pazienti, tre dei quali condannati per reati gravi, "hanno ferito gli inservienti, sfondato le porte e sono fuggiti in una direzione sconosciuta". (Rum)