Viterbo: Ciacciarelli (Lega), commercianti e discoteche devono rispettare regole, a loro tutto concesso

- "È assurdo che mentre i nostri commercianti, unitamente ai proprietari delle discoteche debbano rispettare tutti i protocolli Covid e poi i rave party illegali si svolgono per giorni alla faccia di chi lavora e compie dei sacrifici". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "Mi riferisco in particolare - aggiunge - a quello che va avanti dal 13 agosto al Lago di Mezzano, nel Viterbese. Migliaia di persone al raduno Teknival che con camper e auto hanno letteralmente distrutto un'area naturalistica altamente protetta e per lo più incontaminata. Dov'era il ministro Lamorgese? Dove la Regione Lazio?". (Com)