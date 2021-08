Afghanistan: Merkel, missione forze armate tedesche è stata "estremamente complicata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella dei soldati delle forze armate tedesche (Bundeswehr) in Afghanistan è stata "una missione estremamente complicata". Lo ha affermato la cancelliera tedesca Angela Merkel, nel corso di un evento della campagna elettorale a Berlino. Merkel ha ringraziato i soldati della Bundeswehr in Afghanistan per i loro sforzi per salvare i cittadini tedeschi e il personale locale. “In queste ore, l'importante è salvare le persone”, ha rilevato la cancelliera. Merkel ha descritto gli sviluppi in Afghanistan, con l'avanzata dei talebani, come un “dramma” e una “tragedia”. L'esercito afghano "è crollato a un ritmo mozzafiato". Merkel ha detto che dopo l'operazione di salvataggio si parlerà di cosa è stato fatto in Afghanistan e cosa no. Al momento non vi è alcuna minaccia terroristica significativa proveniente dal Paese. Tuttavia, l'approccio dell'impegno occidentale è stato definito in modo più ampio: "Volevamo consentire a quante più persone possibile in Afghanistan di condurre una vita libera, dignitosa e secondo un principio di autodeterminazione", ha affermato Merkel. "E dobbiamo solo dire: non ha funzionato in questo modo", ha concluso la cancelliera. (Geb)