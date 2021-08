© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza monsignore Adolfo Tito Yllana, arcivescovo di Montecorvino, Nunzio apostolico in Israele e in Cipro, delegato apostolico in Gerusalemme e Palestina e il cardinale Kevin Joseph Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.(Rin)