Germania: Merkel "profondamente convinta" che Laschet verrà eletto nuovo cancelliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di una manifestazione elettorale della Cdu e della Csu per la campagna elettorale, la cancelliera tedesca uscente Angela Merkel ha raccomandato Armin Laschet come suo successore. Come riferiscono i media tedeschi, Merkel si è detta "profondamente convinta" che Laschet diventerà cancelliere della Repubblica federale di Germania dopo le elezioni del 26 settembre. Nel suo intervento, Merkel ha particolarmente sottolineato le caratteristiche personali del candidato. "Nel corso degli anni ho visto Armin Laschet come una persona e un politico per cui la C (cristiano) nel nome del nostro partito non è una lettera qualsiasi, ma piuttosto la bussola di tutto ciò che ha fatto e fa", ha detto Merkel. "È sempre importante che Laschet, sulla base della nostra immagine cristiana dell'uomo, si concentri sull'individuo con la sua dignità inviolabile, per costruire ponti tra le persone".(Geb)