Roma: controlli antidroga in vari quartieri della Capitale, 4 spacciatori arrestati

- Gli arresti eseguiti nei giorni scorsi dai carabinieri in varie zone della Capitale e della Provincia hanno dimostrato come lo spaccio di droga non conosca soste, nemmeno nel periodo estivo e così proseguono spediti anche i mirati servizi di controllo dei militari, finalizzati ad arginare il fenomeno dello smercio e del traffico di sostanze stupefacenti lungo le strade di Roma. Nella giornata di ieri, 2 arresti sono stati messi a segno nella zona di Tor Bella Monaca. Qui, i carabinieri del locale Comando stazione e della Compagnia di Frascati monitorano costantemente le piazze di spaccio, pronti ad intervenire in caso di movimenti sospetti. (segue) (Rer)