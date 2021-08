Roma: controlli antidroga in vari quartieri della Capitale, 4 spacciatori arrestati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in questo contesto che i militari hanno fatto scattare le manette ai polsi di un ragazzo romano di 29 anni, con precedenti. Il giovane è stato visto in via dell’Archeologia, durante un incontro con un suo sodale, nel corso del quale gli ha consegnato un pacchetto. L’involucro è stato, poi, frettolosamente nascosto in un anfratto di un muro di un condominio della zona. Quando i carabinieri sono usciti allo scoperto per fermarli, il 29enne è stato immediatamente bloccato mentre il “socio” è riuscito a fuggire e a far perdere, momentaneamente, le sue tracce. Nella busta recuperata dai Carabinieri, sono state trovate 39 dosi singole di cocaina pronte per essere smerciate alla clientela. (segue) (Rer)