Roma: controlli antidroga in vari quartieri della Capitale, 4 spacciatori arrestati (3)

- Poco dopo, in via dei Cochi, i carabinieri hanno arrestato un romano di 33 anni, pregiudicato, sorpreso a cedere delle dosi di cocaina a due ragazzi. Quando i militari lo hanno fermato, il pusher è stato trovato in possesso di un’altra decina di dosi di “polvere bianca” e di 220 euro ritenuti provento della sua attività illecita. Altri due arresti sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione Roma viale Libia in via Nomentana. A finire in manette, in questo caso, una donna originaria dell’Ucraina di 30 anni e un cittadino afgano di 33 anni, entrambi con precedenti, che dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. (segue) (Rer)