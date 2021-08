Roma: controlli antidroga in vari quartieri della Capitale, 4 spacciatori arrestati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due sono stati controllati mentre stavano viaggiando a bordo di un’auto su cui erano state apposte delle targhe risultate provento di furto. Durante il controllo, inoltre, i Carabinieri li hanno trovati in possesso di dosi di shaboo e di hashish, un bilancino e 1.050 euro in contanti, provento della loro attività illecita. Le targhe sono state già restituite al legittimo proprietario che ne aveva denunciato il furto mentre sono in corso ulteriori accertamenti sul veicolo su cui stavano viaggiando. (Rer)