Russia: aggiornata lista delle sanzioni contro Ucraina

- Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell'Ucraina (Nsdc) Oleksiy Danilov e altri 70 sono stati inclusi nell'elenco delle persone soggette a sanzioni economiche in Russia. Lo riporta il quotidiano "Kommersant". Inclusi nella lista anche il commissario per i diritti umani della Verkhovna Rada Ljudmila Denisova, il capo della Corte dei conti Valeriy Patskan e il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Valentin Reznichenko. Le sanzioni includono il congelamento dei beni sul territorio della Federazione Russa e il divieto di ritiro di capitale dal Paese. (Rum)