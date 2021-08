Imprese: Cgia, con garanzie statali benefici solo per chi aveva prestiti pre-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un modo di agire che sicuramente ha favorito le banche, che così facendo hanno azzerato i rischi di incorrere in crediti deteriorati, e in parte anche le imprese, almeno quelle che prima del mese di marzo del 2020 avevano delle linee di credito aperte con gli istituti. In altre parole, i quasi 200 miliardi di garanzie messi a disposizione al sistema produttivo hanno favorito il credito sostitutivo a scapito, però, di quello aggiuntivo, avvantaggiando, in particolar modo, le imprese che avevano ottenuto i prestiti prima dell’avvento della crisi. Intendiamoci, in linea di principio tutto il sistema economico ha tratto beneficio dall’applicazione di questi 3 provvedimenti, a cui si deve aggiungere anche la moratoria sui crediti a famiglie e imprese introdotta sempre dal secondo governo Conte. Tuttavia, la cronica mancanza di liquidità in capo alle Pmi è stata solo in parte aggredita. Risulta altrettanto interessante verificare l’andamento registrato negli ultimi mesi dagli impieghi bancari alle imprese. Dopo l’introduzione delle misure messe a punto dal Conte bis (marzo 2020), lo stock ha cominciato a crescere raggiungendo il picco massimo a novembre 2020, per poi iniziare una lenta discesa fino allo scorso mese di maggio quando ha raggiunto quota 748,7 miliardi di euro. In altre parole possiamo affermare che, ad oggi, l’azione di sostegno alle imprese in materia di credito si è esaurita. (segue) (Com)