Imprese: Cgia, con garanzie statali benefici solo per chi aveva prestiti pre-Covid (3)

- Rispetto alla Banca d’Italia, sul fronte dei prestiti garantiti la task force composta da Mef, Mise-Medio Credito Centrale, Abi e Sace aggiorna con maggiore frequenza i propri dati in materia di credito alle Pmi. Attraverso Garanzia Italia, ad esempio, fino al 10 agosto scorso le domande presentate dalle grandi imprese sono state 2.898 e i volumi dei prestiti garantiti messi in campo da Sace hanno raggiunto i 27,3 miliardi di euro. Sempre alla stessa data, grazie al Cura Italia e al decreto Liquidità, al Fondo di Garanzia per le Pmi sono invece giunte 2.298.440 domande che hanno generato 188,3 miliardi di finanziamenti. Questi ultimi dati includono anche i mini prestiti fino a 30 mila euro che, invece, hanno registrato 1.165.502 domande, consentendo l’erogazione di 22,7 miliardi di finanziamenti. I dati dimostrano che con le crisi del 2008-2009 e del 2012-2013 le banche italiane hanno ridotto progressivamente il flusso di denaro verso le imprese. A difesa degli istituti di credito si deve tener conto delle forti restrizioni imposte a livello europeo dai nuovi obblighi sulle capitalizzazioni, dall’aumento dei crediti deteriorati e dalla diminuzione della domanda da parte delle imprese meritevoli di liquidità. (segue) (Com)