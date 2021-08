Imprese: Cgia, con garanzie statali benefici solo per chi aveva prestiti pre-Covid (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, nel 2020 non sono state poche le banche che hanno registrato utili anche miliardari che imporrebbero, a queste ultime, una maggiore disponibilità nei confronti degli operatori economici del nostro Paese. Più in generale, comunque, il vero problema dei nostri istituti di credito è dovuto alla bassa redditività che ha costretto molte banche a diversificare i ricavi. Come? Riducendo l’erogazione degli impieghi che con tassi di interesse attivi molto contenuti ha reso questo servizio meno conveniente di un tempo. Per queste ragioni molti istituti hanno spostato il proprio business su attività meno rischiose. Vale a dire sulle prestazioni accessorie e di natura finanziaria. Altresì, non va nemmeno dimenticato che, seppur in forte diminuzione rispetto a qualche anno fa, le sofferenze bancarie hanno ancora delle dimensioni economiche rilevanti. Alla luce di ciò, molte banche sono state costrette dalle disposizioni europee ad aumentare gli accantonamenti e, conseguentemente, a ridurre le erogazioni di credito o a concedere i prestiti a condizioni più rigide. Una situazione che ha penalizzato soprattutto le piccole imprese. (Com)