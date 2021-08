Afghanistan: talebani, stop alle classi miste nelle università nell'ovest del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle università pubbliche e private della provincia di Herat, nell’ovest dell'Afghanistan, non sarà più permessa l'istruzione in classi miste. E' quanto si legge nella prima fatwa (parere giuridico nella giurisprudenza islamica) emanata dai talebani, come riporta l’agenzia di stampa afgana "Khaama". L'annuncio è avvenuto al termine di un incontro di circa tre ore tra docenti universitari, dirigenti di istituzioni private e funzionari talebani. Secondo i rappresentanti dei talebani non c’è ragione per continuare a svolgere le lezioni in classi miste, ordinandone la cessazione. L'Afghanistan ha avuto finora un sistema misto di istruzione. I docenti della provincia occidentale di Herat hanno affermato che le università e gli istituti governativi possono gestire classi separate, ma a causa del numero limitato di studentesse negli istituti privati, questi ultimi non possono permettersi di creare aule separate. Il mullah Farid, capo dell'istruzione superiore del cosiddetto emirato islamico afgano, che ha rappresentato i talebani nell'incontro nella provincia di Herat, ha affermato che il sistema misto di istruzione deve essere interrotta perché il sistema è la radice di tutti i mali nella società. I docenti della provincia di Herat hanno affermato che, poiché le istituzioni private non possono permettersi classi separate, migliaia di ragazze potrebbero rimanere private dell'istruzione superiore. Secondo quanto riferito, ci sono circa 40.000 studenti e 2.000 docenti in università e istituzioni private e governative della provincia. (Res)