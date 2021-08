Haiti: terremoto, Unicef consegna 9,7 tonnellate di forniture mediche, acqua e kit igienici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I bisogni umanitari dei bambini e delle famiglie colpite dal terremoto e dalla tempesta tropicale hanno continuato a crescere negli ultimi giorni. Gli ospedali sono sovraffollati, e gli aiuti medici che abbiamo distribuito questa settimana non sono sufficienti. I bambini e le famiglie che hanno perso le loro case sono costretti a dormire fuori sotto la pioggia", ha detto Bruno Maes, rappresentante dell'Unicef ad Haiti, che si trova attualmente a Les Cayes. "Questa spedizione di forniture mediche, acqua e igiene sarà fondamentale per salvare vite, e altri aiuti sono in arrivo. Ma l'accesso alle famiglie più bisognose è ancora difficile". (segue) (Com)