Sardegna: 67 per cento personale scolastico ha completato ciclo vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 24.381 i docenti e i non docenti delle scuole della Sardegna che hanno completato il ciclo vaccinale, il 67,07 per cento del totale, percentuale che pone la Sardegna fra le regioni d'Italia con il più basso numero di immunizzazioni del personale scolastico. 11.936 sono infatti i dipendenti scolastici che non hanno ricevuto nemmeno una dose. Sono i numeri che emergono dal report della della struttura del Commissario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo. In Sardegna per la prossima settimana è previsto l'arrivo di 143.100 dosi, di cui oltre 111mila Pfizer e 46.700 Moderna. Il report mette in evidenza come la campagna vaccinale ancora non ha fatto presa sui giovanissimi: nella fascia d'età 12-15 anni sono solo 2.657, il 4,91 per cento, quelli che hanno completato il ciclo, mentre restano senza nemmeno una dose 32.064 (il 59,26 per cento). Fra i ragazzi più grandi (16 e i 19 anni), 19.072, il 34,49 per cento, con due dosi, mentre sono 17.075, il 30,88 per cento, quelli che non hanno avuto neppure una somministrazione. Inoltre gli over 80 che attendono ancora la prima dose sono 14.546 (l'11,66 per cento), mentre gli over 70 che non hanno avuto nemmeno una somministrazione sono 20.640 (l'11,74 per cento), gli over 60 36.869 (il 16,03 per cento) e gli over 50, invece, sono 62.807 (il 23,15 per cento). (Rsc)