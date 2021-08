Roma: Di Egidio (Calenda sindaco), inaccettabile piazza Re di Roma al buio, intervenire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È semplicemente inaccettabile che piazza Re Di Roma sia abbandonata a se stessa nella totale assenza di illuminazione. Degrado, sporcizia, pericolo e mancanza di rispetto per l'area giochi dei bambini che è piena di rifiuti e bottiglie rotte". Lo dichiara in una nota Luca Di Egidio, consigliere municipale e candidato Presidente del VII Municipio per la lista Calenda sindaco. "Ho inoltrato una segnalazione urgente ad Areti - aggiunge - con la richiesta di immediato intervento. Questo è il triste biglietto da visita della nostra città che la Raggi sta consegnando ai cittadini e ai turisti che dovrebbero invece trovare una piazza sicura, viva e pulita. L'assenza di illuminazione negli anni ha peraltro agevolato il bivacco notturno di senzatetto all'interno dell'area verde". "Com'è possibile che l'amministrazione 5stelle non abbia ritenuto una priorità ripristinare la sicurezza ed un'idonea illuminazione in una zona circondata da scuole e frequentata da centinaia di famiglie? Ora è il momento di fare sul serio e di garantire ai romani di vivere in un ambiente sicuro", conclude. (Rer)