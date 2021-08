India: autorizzato vaccino anti Covid a tre dosi ZyCoV-D, è il secondo prodotto a Nuova Delhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità generale di controllo dei farmaci dell'India (Dcgi) ha concesso l’autorizzazione per l’uso di emergenza del vaccino contro il coronavirus ZyCoV-D sviluppato dalla casa farmaceutica indiana Zydus Cadila (o Cadila Healthcare). Lo ha reso noto il dipartimento di biotecnologie (Dbt), secondo quanto riferisce il quotidiano "Hindustan Times". L'azienda ha presentato la richiesta il primo luglio, insieme ai risultati preliminari della terza fase di sperimentazione, effettuata su 28 mila volontari. L’autorizzazione è stata chiesta per l’uso di emergenza su soggetti di età superiore a 12 anni. Lo ZyCoV-D è un vaccino a Dna contenente le informazioni necessarie alla cellula per produrre antigeni della proteina spike del Sars-CoV-2 e quindi una risposta immunitaria; è a tre dosi e si conserva a una temperatura di 2-8 gradi centigradi. (segue) (Inn)