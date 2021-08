India: autorizzato vaccino anti Covid a tre dosi ZyCoV-D, è il secondo prodotto a Nuova Delhi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di Ahmedabad, nello Stato del Gujarat, ha condotto sperimentazioni in più di 50 centri in India, testando il prodotto anche su un migliaio di soggetti di età compresa tra 12 e 18 anni. Secondo quanto riferito dall’azienda, il profilo di tollerabilità rilevato nei minori è simile a quello della popolazione adulta. L’analisi preliminare al termine della terza fase degli studi clinici mostra un’efficacia primaria del 66,6 per cento nei casi sintomatici e del cento per cento contro la forma moderata. Zydus Cadila ha una capacità produttiva di 100-120 milioni di dosi all’anno. Lo ZyCoV-D sarà il secondo vaccino indiano a essere impiegato nella campagna di vaccinazione dopo il Covaxin prodotto da Bharat Biotech. (Inn)