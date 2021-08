Tunisia: libertà vigilata per l'ex presidente dell'Istanza per la lotta contro la corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente dell'Istanza nazionale per la lotta contro la corruzione tunisina (Inlucc), Chawki Tabib, si trova in libertà vigilata. Lo ha annunciato lo stesso Tabib attraverso un messaggio pubblicato sulla pagina personale Facebook. "Amici e parenti, non abbiate vergogna della vostra vicinanza con me. Quanto a chi ha preso questa decisione vergognosa e ingiusta contro di me, sappia che mi rivolgerò alla giustizia sia in Tunisia che all'estero", ha scritto Tabib. L'ex presidente dell'Inlucc ha appreso del provvedimento adottato a suo carico dopo aver visto gli agenti della sicurezza all'esterno della sua abitazione. Venerdì, 20 agosto, gli uffici dell'Istanza sono stati chiusi e la presidenza della Repubblica ha deciso di sollevare dall'incarico il segretario generale dell'Inlucc, Anouar Ben Hasse. (Tut)