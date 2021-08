Grecia: governo annuncia completamento recinzione di 40 chilometri al confine con Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Grecia hanno annunciato il completamento di una recinzione di 40 chilometri al confine con la Turchia. Come riferisce il quotidiano greco "Kathimerini", il governo di Atene ha inoltre messo in atto un nuovo sistema di sorveglianza per impedire a possibili richiedenti asilo di tentare di raggiungere l'Europa a fronte dell'evoluzione della situazione in Afghanistan e la presa del potere da parte dei talebani. La crisi in Afghanistan ha creato "possibilità per i flussi migratori", ha affermato il ministro della Protezione dei cittadini Michalis Chrysochoidis dopo aver visitato venerdì la regione di Evros con il ministro della Difesa e il capo delle forze armate. "Non possiamo aspettare, passivamente, il possibile impatto", ha detto Chrysochoidis ai giornalisti. "I nostri confini rimarranno sicuri e inviolabili", ha aggiunto. Chrysochoidis ha affermato che l'estensione della recinzione esistente di 12,5 chilometri è stata completata negli ultimi giorni, così come un sistema di monitoraggio elettronico automatizzato ad alta tecnologia. Nella serata di ieri il primo ministro ellenico Kyriakos Mitsotakis e il presidente turco Tayyip Erdogan hanno discusso della situazione in Afghanistan. Erdogan ha affermato che l'Afghanistan e l'Iran – una via chiave per l'arrivo degli afgani in Turchia – dovrebbero essere sostenuti o una nuova ondata migratoria sarà “inevitabile”. (Gra)