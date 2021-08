Ostia: polizia in acquascooter salva 5 persone in difficoltà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa dell'avaria il gommone era stato spinto dal vento e dal mare verso terra e rischiava di finire sugli scogli: agganciato dagli acquascooter, è stato trainato fino al vicino canale dei pescatori, dove le 2 persone a bordo sono state fatte scendere. Nei pressi dello stesso canale, dopo un paio d'ore, i poliziotti hanno notato che, a pochi metri dalla scogliera c'era una barca di circa 5 metri, con motore fuori bordo, sulla quale si trovavano un uomo ed un bambino. Capendo subito che qualcosa non andava, si sono immediatamente avvicinati: l'uomo ha spiegato di essere in difficoltà perché il motore si era spento e non riusciva più a riaccenderlo, probabilmente a causa di problemi elettrici. Anche stavolta, grazie al provvidenziale intervento degli agenti che hanno agganciato e trainato in salvo la barca in avaria, si è potuto evitare che accadesse il peggio. (Rer)