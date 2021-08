Business news: Ucraina, disoccupazione in calo del 33 per cento annuo ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di disoccupati in Ucraina è sceso del 33 per cento su un anno stando ai dati aggiornati al 16 agosto. Lo ha riferito il ministro dell'Economia dell'Ucraina, Oleksiy Liubchenko, ai media ucraini. "Ad oggi, ci sono 315 mila disoccupati registrati ufficialmente. Rispetto ad esattamente un anno fa, si tratta del 36 per cento in meno, ovvero 179 mila disoccupati in meno", riferisce il rapporto. Liubchenko ha inoltre annunciato l'attuazione di ulteriori misure governative mirate ad aumentare il tasso di occupazione del Paese, attraverso l'implementazione di programmi e progetti sia a livello regionale che nazionale, commissionati dalle autorità pubbliche. "Daremo particolare importanza agli indicatori sulle forze di lavoro, e lavoreremo alla creazione di nuovi impieghi. Ci sarà un monitoraggio e controllo costante della situazione. L'obiettivo per il Paese è la ripresa economica, e l'aumento di posti di lavoro nonostante le circostanze sfavorevoli, date le potenziali nuove norme restrittive legate alla pandemia da Covid-19, visto lo sviluppo di nuove varianti del virus sia in Ucraina che nel resto del mondo", ha dichiarato Liubchenko. (Rum)