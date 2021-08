Business news: Germania, tasso di occupazione nel secondo trimestre ancora sotto livelli pre-pandemici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato del lavoro in Germania si sta riprendendo, seppur in modo cauto. Lo afferma il quotidiano economico-finanziario “Handelsblatt”. La fine di una serie di restrizioni legate al contenimento della diffusione del coronavirus ha determinato un aumento del numero degli occupati nel periodo primaverile. Nel secondo trimestre del 2021 sono circa 44,7 milioni le persone occupate in Germania, ovvero lo 0,2 per cento in più rispetto al trimestre precedente. Nel periodo gennaio-marzo c’era stato un calo di circa 43 mila unità. “Handelsblatt” sottolinea comunque che il tasso di occupazione non è ancora tornato ai livelli antecedenti alla pandemia. Da aprile a giugno il dato risulta ancora inferiore dell’1,2 per cento, ovvero 564 mila persone, rispetto a fine 2019. (Geb)