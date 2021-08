Business news: Repubblica Ceca, prezzi produzione industriale a luglio crescono come mai da 17 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi della produzione industriale in Repubblica Ceca sono cresciuti del 7,8 annuo a luglio. Lo rivela l’Ufficio ceco di statistica (Csu). Si tratta dell’aumento dei prezzi maggiore dal novembre del 2004. Rispetto al luglio del 2020 i prezzi della produzione agricola sono cresciuti del 5,2 per cento e quelli realtivi all’edilizia del 5,6 per cento. I prezzi della produzione industriale crescono ormai da febbraio e l’aumento è accelerato. (Vap)