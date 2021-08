Business news: Grecia, United Group acquisisce Wind Hellas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- United Group, fornitore leader di servizi di telecomunicazioni e media nell'Europa sudorientale, ha raggiunto un accordo con Crystal Almond Holdings Limited per l'acquisizione del 100 per cento di Wind Hellas, controllata della nota società di telecomunicazioni in Grecia. "Sono entusiasta dell'accordo, che crea tutte le condizioni per una crescita più rapida, investimenti sistematici, servizi migliori per i consumatori greci e prospettive per la nostra gente", ha affermato il presidente e amministratore delegato di Wind Hellas, Nasos Zarkalis, citato dall’agenzia di stampa greca “Ana-Mpa”. (Gra)