Torino: incendio a Bussoleno, a fuoco grande catasta di tronchi

- Un violento incendio è scoppiato questa notte alle 2 in strada Susa, località Isolabella, a Bussoleno (provincia di Torino). A prendere fuoco una grande catasta di tronchi. Le fiamme, intorno alle 8,30 di questa mattina, non sono ancora spente. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco del comando di Torino con le squadre di Susa, della centrale e dei volontari di Borgone. Da accertare le cause del rogo. Non si registrano feriti. (Rpi)