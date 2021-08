Francia: Covid, Marocco e Algeria da oggi in lista rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dalla giornata di oggi, Algeria e Marocco risultano nella lista rossa dei Paesi considerati a rischio per il tasso di contagi da Covid-19 da parte delle autorità francesi. I viaggiatori in arrivo in erritorio francese da Marocco e Algeria dovranno dunque porsi in isolamento per dieci giorni. Il ministero della Sanità francese ha deciso nei giorni scorsi che i due Paesi dell’Africa settentrionale si uniranno alla Tunisia nell’elenco delle nazioni in cui il livello dei contagi è considerato più allarmante. La Tunisia è entrata nella lista rossa delle autorità francesi lo scorso 18 luglio. (Frp)