- Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov discuterà con il suo omologo italiano Luigi Di Maio la possibilità di indire un summit straordinario del G20 focalizzato sulla crisi in Afghanistan. Lo riporta l'agenzia russa "Tass", citando fonti diplomatiche. Il 26 e 27 agosto Lavrov si recherà in visita in Italia, dove incontrerà, oltre a Di Maio, anche il presidente del Consiglio Mario Draghi. (Rum)