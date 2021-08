Ue: von der Leyen e Michel oggi in visita presso campo accoglienza profughi afgani in Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, si recano oggi in visita al campo temporaneo presso l’aeroporto militare di Torrejón de Ardoz, vicino Madrid. La struttura è impiegata come base internazionale per accogliere il flusso di afgani in fuga da Kabul, prima che vengano redistribuiti agli altri Paesi dell’Ue. Il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares ha spiegato all’emittente pubblica “Rtve” che il Paese iberico sta accogliendo i cittadini afgani che hanno lavorato per le istituzioni Ue o per quelle dei singoli Stati membri. Le persone evacuate dovrebbero attendere alcuni giorni presso il campo di accoglienza temporanea, per questioni sanitarie e di sicurezza, prima di muoversi verso i luoghi di accoglienza e poi verso i Paesi di destinazione. (Beb)