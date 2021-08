Roma: vuole entrare al supermercato senza mascherina, fermato dalla Gpg torna e gli spara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spara alla guardia giurata, fortunatamente senza ferirlo, colpevole di avergli impedito di entrare al supermercato senza mascherina. È accaduto ieri sera, alle 20 circa, in via Corleone, zona Finocchio, a Roma, davanti all'Eurospin. L'uomo, bloccato all'ingresso dalla Gpg in servizio perché sprovvisto del dispositivo di protezione individuale, si è prima allontanato a bordo di uno scooter per poi tornare, in auto, armato. Il colpo, sparato in direzione della guardia giurata, ha infranto la vetrina del supermercato. Sul posto la scientifica e gli agenti del commissariato Casilino. Sono in corso le indagini per risalire all'autore. (Rer)