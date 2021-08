Russia-Kazakhstan: Putin e Tokayev oggi a colloquio su Afghanistan e relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo kazako Kassym-Jomart Tokayev avranno oggi un incontro a Mosca, centrato sulla situazione in Afghanistan e sulle relazioni bilaterali fra i due Paesi. Come ha reso noto il Cremlino, i presidenti “hanno in programma la discussione degli aspetti chiave dello sviluppo della partnership strategica e dell’alleanza russo-kazaka”, oltre a “questioni pressanti nell’agenda regionale, in particolare alla luce della situazione in Afghanistan”, si legge nel comunicato del Cremlino. (Rum)