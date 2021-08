Russia: ministero Esteri, sanzioni britanniche "illegittime"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove sanzioni del Regno Unito contro i cittadini russi in relazione al caso Navalnyj sono illegittime. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, sul suo canale Telegram, come riportato dal quotidiano "Kommersant". "Le restrizioni unilaterali sono illegittime, poiché non hanno ottenuto l'approvazione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu", ha rilevato Zakharova. "L'uso di uno strumento illegittimo rende assurdo il ricorso al diritto internazionale", ha aggiunto. Zakharova ha poi accusato Londra di aver "manipolato la storia del presunto avvelenamento di Navalnyj", rispondendo alle dichiarazioni del ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, secondo cui Londra avrebbe "giocato un ruolo fondamentale nella risposta internazionale" all'avvelenamento dell'oppositore politico. "La Russia ha ripetutamente invitato il Regno Unito e gli altri partner a fornire tutto il materiale disponibile sul caso menzionato, nonché a sostenere le accuse con prove", ha detto Zakharova. "Il Regno Unito e gli altri partner continuano a ignorare queste richieste ", ha concluso. Un anno fa Aleksej Navalnyj è stato avvelenato con l'agente nervino Novichok mentre volava da Omsk a Mosca. Navalnyj ha poi accusato l'Fsb di aver organizzato il tentato omicidio. Il Regno Unito ha imposto sanzioni a sette ufficiali dei servizi di sicurezza russi ritenuti coinvolti nell'avvelenamento del dissidente. Le persone aggiunte alla lista sono Alekseij Aleksandrov, Vladimir Pinjaev, Ivan Osipov, Vladimir Bogdanov, Kirill Vasiliev, Stanislav Makshakov e Alekseij Sedov. (Rum)