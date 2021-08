Afghanistan: Berlusconi-Salvini, evitare che crisi si trasformi in opportunità per Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'incontro di questa sera a Villa Certosa, in un clima di "grande amicizia", Silvio Berlusconi e Matteo Salvini hanno affrontato i principali temi di attualità. Lo rende noto un comunicato congiunto. "Hanno condiviso grande preoccupazione per le conseguenze della crisi in Afghanistan - si legge nella nota -. Dopo la presa del potere dei talebani la situazione sta degenerando e ciò rende necessario un duplice intervento. Bisogna mettere in sicurezza coloro che negli anni hanno collaborato per rendere l’Afghanistan un paese democratico e, allo stesso tempo, che la comunità internazionale intervenga rapidamente per evitare che la fuga dai talebani si trasformi in un esodo disordinato che avrebbe conseguenze drammatiche in termini di vite umane e di ricadute sui Paesi di arrivo. Bisogna scongiurare il rischio di infiltrazioni terroristiche attraverso l’immigrazione illegale e che questa crisi si trasformi in una opportunità per la Cina di rafforzare il suo disegno egemonico".(Com)