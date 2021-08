Usa: Biden nomina Burns ambasciatore in Cina, Emanuel in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato la sua intenzione di nominare Rahm Emanuel ambasciatore in Giappone e Nicholas Burns come massimo rappresentante della diplomazia Usa in Cina. Lo riferisce l’emittente statunitense “Cnn”. Le due alte cariche diplomatiche sono in preparazione da mesi. Emanuel, ex sindaco di Chicago, ha suscitato perplessità tra i democratici progressisti. Ha già lavorato come capo dello staff dell’ex presidente Barack Obama ed è membro del Congresso dell'Illinois. Burns, diplomatico di carriera e attivo da tempo nella politica estera Usa, ha servito presidenti di entrambi i partiti. Se confermato, assumerebbe uno dei posti di ambasciatore più critici dell'amministrazione, con l'ascesa della Cina al centro dell’agenda Biden. La Casa Bianca ha anche annunciato la nomina di Michael Battle come ambasciatore in Tanzania. Si tratta delle ultime nomine diplomatiche di Biden, che ha completato la squadra dei rappresentanti Usa nel mondo in tempi più lunghi rispetto a quasi tutti i presidenti statunitensi.(Nys)