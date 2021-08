Afghanistan: pressioni su Biden per prolungare la presenza Usa e completare l’evacuazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non posso promettere quale sarà il risultato finale delle operazioni di evacuazione all’aeroporto di Kabul, “ma posso assicurarvi che mobiliterò tutte le risorse necessarie” ha detto ancora, aggiungendo “abbiamo fatto progressi, messo in sicurezza aerei, permettendo ai voli di partire. Seimila truppe sono sul posto, è una delle più difficile ponte aereo nella storia”, ha detto Biden. “Stiamo facilitando i voli per gli alleati e lavorando in coordinamento con la Nato, queste operazioni continueranno nei prossimi giorni, faremo di tutto per garantire un’evacuazione sicura a chi potrebbe essere colpito a causa dei suoi legami con gli Stati Uniti”, ha detto Biden.Gli Stati Uniti hanno evacuato dall’Afghanistan 13 mila persone dal 14 agosto. “Abbiamo 18 mila persone evacuate da luglio, 13 mila dal 14 agosto, altre migliaia sono state evacuate con voli privati facilitati dal governo Usa”, ha detto Biden. Questi numeri, ha aggiunto, “includono cittadini americani, residenti permanenti e le loro famiglie, richiedenti visto Siv e le loro famiglie, ovvero gli afghani che hanno lavorato con noi”. Il dato “include anche altri afghani vulnerabili come attivisti e giornalisti. Abbiam aumentato il numero delle persone che stiamo portando fuori dal Paese”, ha detto Biden. (segue) (Nys)