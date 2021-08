Usa: Apple rinvia a gennaio ritorno lavoro in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso digitale statunitense Apple ha intenzione di rinviare a gennaio il ritorno dei lavoratori in presenza, continuando ad optare per il lavoro telematico. Lo scrive il "Wall Street Journal", sottolineando che la decisione è motivata dall'aumento dei casi di Covid-19 nel paese a causa della variante delta. Deirdre O'Brien, capo delle risorse umane di Apple, ha comunicato ai dipendenti in un'email che il ritorno pianificato sarebbe stato ritardato almeno fino a gennaio. La società con sede a Cupertino, in California, aveva detto al personale a luglio che non avrebbero avuto bisogno di tornare almeno fino a ottobre.(Nys)