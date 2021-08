Business news: Ue, produzione settore costruzioni segna calo mensile dell'1,2 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione destagionalizzata nel settore delle costruzioni a giugno è diminuita dell'1,7 per cento nell'area dell'euro e dell'1,2 per cento nell'Ue rispetto al mese precedente. È quanto emerge dalle prime stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. A maggio la produzione nel settore edile è diminuita dello 0,4 per cento nell'area dell'euro e dello 0,2 per cento nell'Ue. A giugno rispetto al medesimo periodo del 2020, la produzione nelle costruzioni è aumentata del 2,8 per cento nell'area euro e del 3,5 per cento nell'Ue. Nella zona euro a giugno, rispetto a maggio, le costruzioni edili sono diminuite dell'1,9 per cento, mentre l'ingegneria civile è aumentata dello 0,2 per cento. Nell'Ue, la costruzione di edifici è diminuita dell'1,4 per cento, mentre l'ingegneria civile è aumentata dello 0,4 per cento. Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, le maggiori diminuzioni mensili della produzione nel settore edile sono state registrate in Slovacchia (-6,5 per cento), Spagna (-3,6 per cento) e Austria (-3,3 per cento). Gli aumenti più elevati sono stati osservati in Slovenia (+4,8 per cento), Ungheria (+3,6 per cento) e Romania (+2,0 per cento). (Beb)