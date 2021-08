Business news: Romania, il Pil cresce del 6,5 per cento nel primo semestre del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre di quest’anno il Pil della Romania è cresciuto del 6,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Lo dicono le stime pubblicate dall’Istituto nazionale di statistica. Nel secondo trimestre del 2021, l’economia è cresciuta dell’1,8 per cento rispetto al periodo gennaio-marzo. La variazione tendenziale, ovvero rispetto al secondo trimestre del 2020, è stata invece caratterizzata da un aumento del 13 per cento. Secondo l’istituto statistico europeo Eurostat, la Romania è annoverabile tra gli Stati membri dell’Ue con la maggiore crescita economica annuale nel secondo trimestre. (Rob)