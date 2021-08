Business news: Spagna, Iberdrola avvia parco eolico da 63 MW in Castiglia e Leon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica spagnola Iberdrola ha iniziato la messa in funzione del complesso eolico Herrera II in Castiglia e Leon composto da tre parchi eolici (La Huesa, Valdesantos e Orbaneja) con 63 MW di capacità installata e un totale di 14 turbine eoliche. Il complesso genererà abbastanza energia per fornire energia a un circa 60 mila case all'anno ed eviterà l'emissione di 50 mila tonnellate di CO2 all'anno. Le sue turbine eoliche sono le più potenti installate in Spagna, con una potenza unitaria di 4,5 MW, quasi sette volte superiore alle prime di due decenni fa. Iberdrola ha stanziato 70 milioni di euro per promuovere il complesso eolico, contribuendo a rafforzare il tessuto industriale della regione. Il suo sviluppo ha permesso di impiegare quasi 800 professionisti e quasi tutto il lavoro è stato realizzato da imprese locali. L'azienda sta accelerando gli investimenti nella regione, dove gestisce già più di 5,2 GW di energia verde. (Spm)