Business news: Grecia, i cambiamenti del sistema pensionistico con l'entrata in vigore del Teka

- Il sistema pensionistico greco subirà un cambiamento significativo dal primo gennaio del 2022, quando entrerà in funzione l'ente pensionistico integrativo finanziato Teka. Il disegno di legge che costituisce il Teka, riferisce il quotidiano “Kathimerini”, dovrebbe essere votato dal Parlamento non appena si riunirà il prossimo 23 agosto. Il cambiamento non interesserà la maggior parte dei lavoratori dipendenti ma coloro che entreranno nel mercato dal 2022. Secondo il governo queste persone avranno la garanzia di ottenere il pieno valore per i loro contributi pensionistici e forse di più se i loro investimenti individuali nel Teka otterranno rendimenti elevati. Si tratta di un grande passaggio rispetto al sistema attuale che prevede, attraverso il pagamento dei contributi delle persone attive, il saldo delle pensioni. La transizione da un sistema all'altro prevedere un inevitabile costo di transizione, che ricadrà su tutti i contribuenti, e che l'opposizione ha tentato di sfruttare per colpire il governo. (Gra)