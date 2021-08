Business news: Spagna, costituzione nuove imprese cresciuta dell'11,4 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La creazione di nuove imprese in Spagna è aumentata a luglio dell'11,4 per cento rispetto al medesimo periodo del 2020 e del 7,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. È quanto emerge da uno studio dell'Associazione dei registri immobiliari. Complessivamente, nel settimo mese dell'anno corrente sono state create in Spagna 8.535 nuove società. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, spicca l'aumento nella regione di La Rioja (45,7 per cento) e in Castilla y León (38,7 per cento), mentre la creazione di nuove imprese è diminuita solo in Navarra (-35,5 per cento) e Cantabria (-32,0 per cento). Dai registri immobiliari emerge che dopo i forti ribassi durante la dichiarazione del primo stato di allarme, dal terzo trimestre del 2020 si è registrato un trend di netto miglioramento di questo indicatore. (Spm)