Business news: Hsbc acquisirà attività della francese Axa a Singapore per 575 milioni di dollari

- Il gruppo bancario britannico Hsbc Holdings ha accettato di acquisire le attività di Singapore della compagnia assicurativa francese Axa per 575 milioni di dollari. L’operazione, si legge in una nota di Hsbc, rientra nella strategia di potenziamento delle attività di gestione patrimoniale in Asia. Secondo quanto riferito, la nuova realtà che unisce Hsbc Life Singapore e Axa Singapore sarebbe la settima più grande compagnia di assicurazioni sulla vita e la quarta più grande assicurazione sanitaria al dettaglio a Singapore, con oltre 600 mila polizze attive. L'accordo è la più grande acquisizione di Hsbc dalla fusione da 726 milioni di dollari della sua filiale omanita con l'Oman International Bank avvenuta nel 2012. Axa, la cui unità di Singapore ha registrato un patrimonio netto di 474 milioni di dollari, nuovi premi annualizzati di 85 milioni di dollari e premi lordi emessi di 739 milioni di dollari, ha fatto sapere che l'accordo è soggetto alle approvazioni normative e che probabilmente si chiuderà entro il quarto trimestre. La vendita fa parte delle misure adottate da Axa per snellire la propria attività come già avvenuto in altri Paesi. (Rel)