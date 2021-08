Business news: Stellantis, le fabbriche di Rennes e Sochaux di nuovo chiuse per carenza semiconduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le fabbriche di Stellantis a Rennes-La Janais e Sochaux, in Francia, chiuderanno di nuovo a causa della carenza di semiconduttori. Lo rende noto l’emittente “Bmf Tv”. Lo stabilimento di Rennes sospenderà la produzione per l’intera prossima settimana, ovvero dal 23 al 27 agosto. Un fornitore in Malesia ha infatti chiuso per alcuni casi di positività al coronavirus. Circa 400 veicoli escono quotidianamente dalle sue linee di produzione. La dirigenza non ha fornito una previsione sulla data di ripresa della produzione ma ha assicurato ai dipendenti che ci sarà un incontro con loro il 27 agosto per decidere il da farsi. Il sito di Sochaux chiuderà invece per tre giorni. (Frp)