Business news: Ucraina, 57 milioni di euro stanziati per sostenere esportazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati stanziati 57 milioni di euro dalle autorità ucraine per l'Agenzia di credito all'esportazione al fine di sostenere il commercio estero del Paese. Come riferito dai media ucraini, il primo ministro del Paese, Denys Shmyhal, ha scritto su Telegram: "Abbiamo deciso di aumentare il capitale autorizzato della Agenzia di credito all'esportazione di 57 milioni di euro. In questo modo, spingeremo le merci ucraine verso i mercati esteri". Le esportazioni svolgono, infatti, un ruolo fondamentale per la ripresa economica del Paese. Proprio l'export, aumentato del 31 per cento nel primo semestre del 2021 (di 6 miliardi di euro) hanno contribuito alla crescita economica dell'Ucraina. Infatti, nel secondo semestre di quest'anno, il prodotto interno lordo del Paese è cresciuto del 5,4 per cento. (Rum)