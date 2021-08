Business news: occupazione Ue +0,6 per cento in secondo trimestre, aumento dello 0,5 nell’eurozona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di occupati è aumentato dello 0,5 per cento nell'area dell'euro e dello 0,6 per cento nell'Unione europea nel secondo trimestre del 2021 rispetto ai tre mesi precedenti. È quanto riferisce l’istituto statistico europeo Eurostat. Nel primo trimestre del 2021 l'occupazione è diminuita dello 0,2 per cento sia nell'area dell'euro che nell'Ue. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il dato sull'occupazione è aumentato dell'1,8 per cento sia nell'area dell'euro che nell'Ue nel secondo trimestre del 2021, dopo -1,8 per cento e -1,6 per cento rispettivamente nel primo trimestre del 2021. (Beb)