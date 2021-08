Business news: Regno Unito, 953 mila nuove offerte di lavoro fra aprile e luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove offerte di lavoro nel Regno Unito hanno raggiunto una quota record di 953 mila fra maggio e luglio. È quanto riferisce l’Istituto statistico nazionale (Ons), secondo cui la disoccupazione è scesa al 4,7 per cento fra aprile e giugno, leggermente in calo rispetto al trimestre precedente, mentre la retribuzione media è aumentata del 7,4 per cento. Il vice direttore dell'Ons Jonathan Athow ha affermato che "il mondo del lavoro continua a riprendersi con forza" dalla pandemia di Covid-19. Gli analisti avevano previsto che il tasso di disoccupazione sarebbe rimasto piatto. "Il numero di persone sul libro paga è aumentato di nuovo fortemente e ora è cresciuto di oltre mezzo milione negli ultimi tre mesi, recuperando circa i quattro quinti del calo registrato all'inizio della pandemia. Nel frattempo, i primi dati del sondaggio mostrano che il numero di posti di lavoro vacanti ha superato il milione per la prima volta a luglio”, ha spiegato Athow. (Rel)