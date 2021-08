© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione in Polonia a luglio ha raggiunto il 3,7 per cento. Lo ha reso noto la Banca nazionale polacca (Nbp). Il dato è quello dell’inflazione di base, ovvero la percentuale da cui è stato scorporato il prezzo dei beni alimentari e di quelli energetici. Il mese prima il relativo tasso di inflazione era al 3,5 per cento. (Vap)