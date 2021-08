© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reddito di cittadinanza è una "discreta misura di contrasto alla povertà, ma non è una politica attiva per l’occupazione. Il problema è capire se il reddito di cittadinanza interviene effettivamente sul bacino di popolazione per cui è stato pensato”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in occasione dell’incontro “Il lavoro che verrà. Lavorare è cambiare”, oggi al Meeting di Rimini. (Rin)